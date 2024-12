Podcast van de week: De Snapchatmoord Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© Nicole van den Hout

Achter een moord die via Snapchat beraamd werd, schuilt een shakespeareaans aandoend verhaal.

Toen de politie in maart 2023 de door messteken om het leven gekomen Gradus Haisch aantrof, is zijn dochter in eerste instantie de belangrijkste getuige. Een verdachte, Jeroen L., wordt een paar uur later aangehouden. Het onderzoek staat op zijn kop wanneer Jeroen niet alleen de vriend van Gradus’ dochter blijkt, maar dat het stel de moord samen, in 1300 Snapchatberichten, beraamde.

In De Snapchatmoord, een podcast van Omroep Brabant, zijn bizarre details te horen, zoals hoe Gradus’ dochter al rouwteksten opzoekt terwijl ze naast haar vader in de auto zit. Het is daarom jammer dat de podcast ook zoveel tijd besteedt aan Wouwse Plantage, het dorp waar de moord plaatsvond. Er wordt hard geprobeerd om een link te leggen met de martelcontainers die daar in 2020 werden gevonden, maar die connectie blijkt flinterdun.