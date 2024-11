Podcast van de week: De optie adoptie

In de jaren nadat ze twee kinderen uit Zuid-Afrika adopteerde, hoorde Annemieke Figee steeds meer verhalen over de misstanden die schuilgaan achter internationale adopties. In het jaar waarin de Nederlandse overheid adopties uit het buitenland compleet stilzette, probeert ze te achterhalen in hoeverre kinderen gebaat zijn bij internationale adopties.

Achter De optie adoptie, de podcast die Figee hierover maakt met Maarten Dallinga (Verstrikt, Anoniem intiem), gaat een imposante hoeveelheid research schuil. Op de website van BNNVARA is te lezen hoeveel onderzoeken, documentaires en boeken het duo raadpleegde, maar het is uiteindelijk vooral Figee’s persoonlijke betrokkenheid die de reeks zo bijzonder maakt.

Figee gaat de confrontatie aan met haar eigen acties, zoals de manier waarop ze de ‘aankomstdag’ van haar kinderen vierde, en is regelmatig keihard voor zichzelf. Uit die zelfreflecties, maar ook uit alle interviews en onderzoeken die langskomen in de podcast, blijkt constant hoe ingewikkeld het onderwerp is. De optie adoptie geeft een even emotioneel geladen als genuanceerde duik in de materie.