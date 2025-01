Podcast van de week: De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Het onderzoek naar de negen Nederlandse bewaaksters in het vernietigingskamp Auschwitz zorgt voor emotioneel geladen gesprekken met nabestaanden.

Van de 25.000 Nederlanders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de SS aansloten, werkten er 24 als bewaker in Auschwitz. In De Nederlandse bewaaksters van Auschwitz onderzoeken historicus Stijn Reurs en EenVandaag-journalist Harm van Atteveld de verhalen van de negen vrouwen die als Aufseherin werkten in het vernietigingskamp.

Dat onderzoek brengt niet alleen afschrikwekkende verhalen over de Holocaust, maar leidt ook tot gesprekken met ooggetuigen én de nabestaanden van de bewaaksters. In veel gevallen horen zij van Reurs en Van Atteveld voor het eerst over het duistere verleden van hun moeder. Het zijn loodzware, emotioneel geladen gesprekken over een jarenlang stilzwijgen.