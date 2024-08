Podcast van de week: Context Duitsland

Een even komische als informatieve les over de Duitse geschiedenis door Marcel van Roosmalen en Roel Gootzen.

Via een eik die geplant werd ter ere van Bismarck, een hotel waar Einstein werkte aan zijn relativiteitstheorie, tot een dorp waar het naderende Rode Leger leidde tot een massapsychose: Context Duitsland bevat een flinke duik in anderhalve eeuw geschiedenis. De podcast is zeer informatief, al worden lessen over het Keizerrijk, de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog - zo kennen we Marcel van Roosmalen - afgewisseld met droogkomische observaties en het nodige gemopper.