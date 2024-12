Podcast van de week: Bezopen Podcast , Recensie • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© Omroep MAX

Hoe normaal is de rol van alcohol in onze maatschappij? Journalist Elles de Bruin en haar dochters Julia en Faye gaan op een confronterend onderzoek uit.

Alcohol is ‘best wel een dingetje’ in het gezin van journalist Elles de Bruin. Toen haar oudste dochter Julia zestien was, belandde ze na een avond drinken op de intensive care. Ook bij jongere dochter Faye ging het mis: in de aanloop naar een sweet sixteen-feestje dronk ze zich te fanatiek in, en werd ze door politieagenten uit de duinen gehaald.

In Bezopen bespreken De Bruin (61) en haar dochters (inmiddels 26 en 21 jaar oud) hun relatie met alcohol, en vragen ze zich af in hoeverre drankgebruik genormaliseerd is. Daarvoor interviewen ze zowel hun eigen omgeving als artsen en andere experts en dat levert een, jawel, ontnuchterend beeld op. Vooral de statistiek over de hoeveelheid jongeren die na drankgebruik in het ziekenhuis belandt is schokkend.

Bezopen weet de gevaren van alcoholgebruik duidelijk op een rij te zetten, maar voelt nergens prekerig aan. In plaats daarvan horen we open gesprekken tussen De Bruin en haar dochters, waarbij één grote vraag rijst: hoe normaal is de rol die alcohol in onze levens speelt?