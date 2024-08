Podcast van de week: Amerika kiest

Het circus rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit najaar barstte de afgelopen maanden definitief los: Joe Biden trok zich op dramatische wijze terug, Donald Trump overleefde een aanslag en Kamala Harris is in de running om de eerste vrouwelijke president te worden. En met nog twee maanden tot de verkiezingen plaatsvinden, zal er nog genoeg onverwachts plaatsvinden.

Daarom is het prettig dat NOS-correspondenten Marieke de Vries, Rudy Bouma en Ryan Hermelijn je in Amerika kiest wekelijks in een half uur bijpraten over de belangrijkste ontwikkelingen. De journalisten weten waar de hazen lopen in de Amerikaanse politiek, en weten het belangrijkste nieuws op vlotte en overzichtelijke wijze te duiden.