Podcast van de week: Alles moet anders

We doen het helemaal fout, concludeerden comedians Vera van Zelm en Sander van Opzeeland, die elkaar leerden kennen op de redactie van Dit was het nieuws. In Alles moet anders besluiten ze zowel grote als kleine issues, van klimaatverandering en de gevaren van fake news tot de staat van Nederlandse realityseries, te bespreken en op tamelijk onnavolgbare wijze op te lossen.

In Alles moet anders weten Van Zelm en Van Opzeeland, net zoals ze als schrijvers van Dit was het nieuws doen, in ieder onderwerp de humor te vinden. Het zorgt voor een podcast waarbij actuele problemen de aanleiding vormen voor even onvoorspelbare als komische gesprekken.