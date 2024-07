Parijs Open ‘Tachtig boten met sporters uit 205 landen zullen een zeven kilometer lange parade op de Seine vormen.’ 08-07-2024 • leestijd 2 minuten • 131 keer bekeken • bewaren

GETTY IMAGES © GETTY IMAGES

Een beetje Olympische Spelen begint met een indrukwekkende openingsceremonie, waarmee de toon wordt gezet. Hoe ging dat in het verleden?

In Parijs vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen voor het eerst niet binnen, maar buiten het stadion plaats. Tachtig boten met sporters uit 205 landen zullen een zeven kilometer lange parade op de Seine vormen – van oost naar west, van Pont d’Austerlitz naar Pont d’Iéna. De tocht eindigt bij Place du Trocadéro, met uitzicht op de Eiffeltoren. Voor de baanbrekende show is zeker vier uur uitgetrokken.

Omdat een goed begin het halve werk is, laten organiserende landen niets na om de Spelen zo memorabel mogelijk in te luiden. Vooral de laatste decennia lijkt er bij elke openingsceremonie een schepje spektakel bovenop te komen, want de voorganger moet als het even kan worden overtroffen. Een gigantische vuurwerkshow, zoals in 2008 in Beijing? Kinderspel, moet men in Londen hebben gedacht: vier jaar later sprong (de stuntdubbel van) koningin Elizabeth boven het olympisch stadion met James Bond uit een helikopter.

Volgens het handboek van het internationaal olympisch comité (IOC) is de openingsceremonie ervoor om de wereld ‘middels muziek, lied, dans en vuurwerk te laten kennismaken met de cultuur van het land dat de Spelen organiseert’. In de strak geregisseerde shows schuiven landen hun bekendste bewakers van nationale identiteit naar voren; Pavarotti in Turijn, Mr. Bean en The Rolling Stones in Londen. Een groep carnavaldansers in Rio.