Parenthood S01: over een getroebleerde All American Family

Max twijfelt, heeft er aanvankelijk niet zoveel zin in. Dat blijkt onder meer aan zijn mentale gesteldheid te liggen; later in het seizoen wordt hij gediagnosticeerd met asperger. Maar zodra de jongeling eenmaal doorheeft wat voor plezier je aan het spelletje kunt beleven, is hij om.

De bovengenoemde passage is één verhaal uit een barrage aan verhaallijnen die in Parenthood op de kijker worden afgeschoten. De serie schetst een portret van de gefictionaliseerde Braverman-familie. Iedereen kampt met problemen. Adams zus Sarah (Lauren Graham uit Gilmore Girls ) is terug verhuisd vanuit Fresno en worstelt met haar ongehoorzame dochter; broertje Crosby (Dax Shepard) wil nog geen gezin stichten met zijn vriendin, terwijl hij bij een andere vrouw een zoontje blijkt te hebben; patriarch Zeke (Craig T. Nelson) bemoeit zich tot ongenoegen van zijn kinderen met de opvoeding van zijn kleinkinderen.

Ondertussen passeren allerlei onderwerpen de revue, van kunstmatige inseminatie tot nieuwe ouderlijke verantwoordelijkheden. Parenthood werd uitgezonden van 2010 tot 2016, in het kielzog van het destijds populaire Friday Night Lights. De serie lijkt wel een beetje op de laatstgenoemde titel, met in de kern een All American Family. Die familie is overigens spierwit, en daar was destijds al kritiek op. Niettemin zijn het wel stuk voor stuk talentvolle castleden, met Krause voorop, die eerder al schitterde in Six Feet Under.