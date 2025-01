Paradise S01E01-02: onmiskenbaar niets is wat het lijkt Disney+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Een geheim agent die voor de Amerikaanse president werkzaam is stuit op een omineus complot in frisse thrillerreeks.

Het is verfrissend om te zien hoe showrunner Dan Fogelman (This Is Us) het tempo in Paradise langzaam opvoert. De pilotaflevering begint kalm, met een portret van de voor de Amerikaanse president werkzame geheim agent Xavier Collins (Sterling K. Brown). Voordat zijn dienst begint jogt hij een rondje door de wijk en babbelt hij met een collega. Thuis, waar zijn twee kinderen aan het ontbijt zitten, begint hij zich raar te gedragen. Een veeg teken? Er is iets uit het verleden wat Collins dwarszit, is de suggestie. Als hij eenmaal arriveert bij het Witte Huis, treft hij het stoffelijk overschot van president Cal Bradford (James Marsden). Het lijkt erop dat Bradford is doodgeschoten.

Die scène is het startschot van Paradise. Gedurende een half uur probeert Collins te achterhalen wat er is gebeurd, voordat hij de hulpdiensten inroept. Uiteraard wordt hij al snel beschouwd als één van de verdachten. Fogelman schakelt in zijn script vernuftig tussen heden en verleden en toont puzzelstukjes die op dat moment, of later in het drama, van belang kunnen zijn. Niettemin denk je als kijker: deze serie draait om een ogenschijnlijk onschuldige man die misschien wel het slachtoffer is van een complot. Totdat zich nóg een merkwaardige wending aandient, die overduidelijk weer iets te maken heeft met de titel.

Het is verleidelijk om die wending te duiden, maar dat verpest ook de kijkervaring. Het heeft in ieder geval iets te maken met de grootse plannen van één van de dienaars (een uitstekende rol van Julianne Nicholson) van de president. Paradise is op zichzelf niet alleen spannend; de combinatie van genres en merkwaardige wendingen levert ook een spannende cocktail op. Met acteur Brown als een soort 'black box', die misschien wel meer lijkt te weten dan hij laat doorsijpelen.