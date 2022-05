Paaspop 05-04-2022 • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Door Guuz Hoogaerts

Eigenlijk is het heel simpel. Het verhaal van The passion, de laatste dagen van Jezus inclusief kruisiging en wederopstanding, ligt vast. Ankers zijn onder meer het laatste avondmaal, het verraad van Judas, de kruisgang en kruisiging. Daar valt niet aan te tornen.

De kunst is om die scènes te versterken met telkens weer nieuwe muziek. In de woorden van Jacco Doornbos, ‘krijg ik er kippenvel van? De muziek moet de drager zijn van de emotie.’ Doornbos is met zijn bedrijf Mediawater al sinds 2011 producent van The passion. Hij belt vanuit de auto; hij is onderweg vanuit Essen in Duitsland waar een dag vóór The passion in Doetinchem, hetzelfde verhaal wordt opgevoerd met ‘Riesenhits’. Doornbos: ‘Ik heb me tot diep in de nacht ingegraven in de Duitse popgeschiedenis, om de juiste nummers te vinden. Soms tot frustratie; bleek het nummer geweldig te passen bij een scène, was het geen grote hit geweest.’

In Nederland tellen ook de hits (‘Die worden het meest gewaardeerd door de kijker’) maar wordt nog wel eens voor een ‘deep cut’ gekozen, een onbekend nummer dat wat is weggestopt op een album. Bekend voorbeeld is ‘Gevallen of gevlogen’, geschreven door Guus Meeuwis, maar na The passion in 2014 een hit voor Jamai, die het uitvoerde. In Duitsland wordt The passion na corona-uitstel nu voor het eerst opgevoerd, en dan tellen toch vooral de hits. En het kippenvel dus.

NPO Radio 2-dj Jan Willem Roodbeen, die eerder de muziek uitzocht voor The passion, mijmerde al na een paar jaar over de vrees dat geschikte Nederlandstalige liedjes ‘op’ zouden raken. Om het bekende verhaal niet telkens hetzelfde in te vullen, koos de producent eerder al voor vertaalde nummers. Freek Bartels zong vorig jaar als Jezus ‘Ik ben er voor jou’, een vertaalde versie van The Rembrandts’ ‘I’ll be there for you’, ook bekend als themamuziek van de serie Friends.

Doornbos: ‘Dat zetten we voort. De vertalingen zijn van Remco Veldhuis, die dicht bij de originele tekst blijft maar ook zorgt dat de vertaling zoveel mogelijk op de scène past. Dit jaar is dat gelukt bij ‘Feel’ van Robbie Williams, sowieso een artiest die ik graag een keer in The passion wilde gebruiken. Ik herinnerde me ineens de zin ‘I sit and talk to God, and he laughs at my plans’. Net een gebed, dacht ik. Dat paste prima bij het laatste gebed van Jezus in Getsemane, de nacht voor de kruisiging.’ Ook liedjes van Kane, James Blunt en Céline Dion zijn dit jaar vertaald ingepast in het passieverhaal. En ja, voor het eerst geen Borsato-nummer dit jaar in The passion. Niet vanwege de beschuldigingen aan het adres van de zanger, ‘maar omdat we eigenlijk de meest passende nummers wel een keer hadden gebruikt’, zegt Doornbos. ‘Het gaat ons ook niet om de artiest, maar om de inhoud van de tekst: past het op de scène?’

