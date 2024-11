Overzicht: nieuwe series en films op Netflix

Welke films en series komen komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels.

Dit weekend...

Sex Education S03 (vrijdag 17/09, Netflix) Komische dramaserie waarin jongeren op een middelbare school in Groot-Brittannië volop met seks bezig zijn. In de derde reeks krijgt de school een nieuwe directrice. Komische dramaserie waarin jongeren op een middelbare school in Groot-Brittannië volop met seks bezig zijn. In de derde reeks krijgt de school een nieuwe directrice. Bekijk de trailer

Squid Games (vrijdag 17/09, Netflix) Mysterieuze thrillerserie uit Zuid-Korea over mensen in geldnood die deel mogen nemen aan een vreemd spel: ze moeten in een huis meedoen aan een reeks dodelijke spelletjes. Mysterieuze thrillerserie uit Zuid-Korea over mensen in geldnood die deel mogen nemen aan een vreemd spel: ze moeten in een huis meedoen aan een reeks dodelijke spelletjes. Bekijk de trailer

Chicago Party Aunt (vrijdag 17/09, Netflix) Animatieserie van Katie Rich (schrijfster voor Saturday Night Live), over een vrouw uit Chicago (Lauren Ash uit Superstore) die zich ook als volwassene nog altijd losbandig gedraagt.

The Father Who Moves Mountains (vrijdag 17/09, Netflix) Roemeense dramafilm waarin een man besluit om zelf een reddingsactie voor zijn in de bergen vermiste zoon op te zetten, nadat hij het allemaal veel te lang vindt duren.

The Stronghold (vrijdag 17/09, Netflix) Franse actiefilm over drie agenten uit Marseille die de kans krijgen om een groot drugsnetwerk op te rollen. Er ontstaan echter grote complicaties wanneer een informant zeer lastige eisen stelt.

Ankahi Kahaniya (vrijdag 17/09, Netflix) Uit India afkomstige dramafilm met drie aparte verhalen over liefde en verlangens, waarin eenzame mensen in een stad verrassende bronnen van verbinding en kameraadschap vinden.

Keeping Up with the Kardashians S16 (vrijdag 17/09, Netflix) Realityshow over de levens van de beroemde familie Kardashian (en de bijbehorende familie Jenner) waarbij de focus met name ligt op zussen Kim, Kourtney en Khloe.

Na het weekend...

Superstore (maandag 20/09, Netflix) Komische serie over de werknemers van een hele grote supermarkt, waar een nieuwe vakkenvuller (Ben Feldman) zijn oog laat vallen op de assistent-manager (America Ferrera). Komische serie over de werknemers van een hele grote supermarkt, waar een nieuwe vakkenvuller (Ben Feldman) zijn oog laat vallen op de assistent-manager (America Ferrera). Lees hier meer

Love on the Spectrum S02 (dinsdag 21/09, Netflix) Australische realityserie waarin mensen op het autismespectrum liefde proberen te vinden: zeven jonge volwassenen begeven zich in de wereld van het daten en zoeken een match.

Dear White People S04 (woensdag 22/09, Netflix) Slotseizoen van het komische drama over raciale spanningen op een universiteit. Het vierde seizoen wordt gebracht als een musical vol met beroemde popnummers. Slotseizoen van het komische drama over raciale spanningen op een universiteit. Het vierde seizoen wordt gebracht als een musical vol met beroemde popnummers. Bekijk de trailer

Jaguar (woensdag 22/09, Netflix) Thrillerserie die zich afspeelt in het Spanje van de jaren zestig. Blanca Suárez (Lidia in Cable Girls) is te zien als een overlevende van de Holocaust op zoek naar een gevluchte nazi. Thrillerserie die zich afspeelt in het Spanje van de jaren zestig. Blanca Suárez (Lidia in Cable Girls) is te zien als een overlevende van de Holocaust op zoek naar een gevluchte nazi. Bekijk de trailer

Intrusion (woensdag 22/09, Netflix) Thrillerfilm met Freida Pinto waarin de vrouw van een architect met haar echtgenoot in een groot en modern huis gaat wonen, maar na een inbraak getraumatiseerd achterblijft. Thrillerfilm met Freida Pinto waarin de vrouw van een architect met haar echtgenoot in een groot en modern huis gaat wonen, maar na een inbraak getraumatiseerd achterblijft. Bekijk de trailer

Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan (woensdag 22/09, Netflix) Documentaire over de rechtszaak rond serieverkrachter Billy Milligan, die eind jaren zeventig beweerde dat hij meerdere persoonlijkheden zou hebben.

Confessions of an Invisible Girl (woensdag 22/09, Netflix) Braziliaanse tienerfilm over een sociaal onhandig meisje dat er op haar nieuwe school alles aan doet om erbij te horen. Een erg populair klasgenootje heeft andere plannen.

Crime Stories: India Detectives (woensdag 22/09, Netflix) Documentaire waarin de politie van Bengaluru tijdens hun werk met de camera wordt gevolgd. De kijker is zo getuige van de ontwikkelingen rond vier grote misdrijven.

Pose S03 (donderdag 23/09, Netflix) Dramaserie van producent Ryan Murphy (American Horror Story), over een in het New York van de jaren tachtig gevormde subcultuur binnen de LHBTQ-gemeenschap. Dramaserie van producent Ryan Murphy (American Horror Story), over een in het New York van de jaren tachtig gevormde subcultuur binnen de LHBTQ-gemeenschap. Bekijk de trailer

Bangkok Breaking (donderdag 23/09, Netflix) Misdaadserie uit Thailand over een man die om de kost te verdienen bij een reddingsdienst gaat werken. Al snel stuit hij in de stad op een samenzwering die hij wil gaan blootleggen.

Hospital Playlist S02 (donderdag 23/09, Netflix) Medische dramaserie uit Zuid-Korea over vijf artsen die al sinds dat ze samen geneeskunde studeerden goede vrienden zijn. Inmiddels werken ze ook als collega’s in een ziekenhuis.

Je Suis Karl (donderdag 23/09, Netflix) Duitse dramafilm over een vrouw die haar familie verliest bij een terroristische aanslag. Zonder dat ze het zelf weet sluit ze zich aan bij de groep die verantwoordelijk was voor deze misdaad.

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (donderdag 23/09, Netflix) Animatieserie gebaseerd op een mangastrip, over een afgezette prinses die op zoek gaat naar een ontbonden groep ridders om haar koninkrijk terug te winnen.

Aangekochte films, specials en docu's...

Bruce Springsteen: Western Stars (vrijdag 17/09, Netflix) Visuele aanvulling op het Western Stars-album van Visuele aanvulling op het Western Stars-album van Bruce Springsteen , waarin muziek wordt afgewisseld met archiefmateriaal en persoonlijke verhalen.

Bezness as Usual (vrijdag 17/09, Netflix) Nederlandse documentaire waarin Alex Pitstra op zoek gaat naar zijn roots. Hij ontmoet zijn jarenlang afwezige vader en verkent ook zijn multiculturele identiteit.

Rory O'Shea Was Here (woensdag 22/09, Netflix) Britse dramafilm waarin de zieke Rory (James McAvoy) een hele grote invloed heeft op een bijna onverstaanbare man (Steven Robertson) met hersenverlamming.

Europe's Most Dangerous Man: Otto Skorzeny in Spain (woensdag 22/09, Netflix) Spaanse documentaire over Otto Skorzeny, een bondgenoot van Adolf Hitler die ook na de oorlog nog wereldwijde invloed had.

Army of Crime (woensdag 22/09, Netflix) Franse dramafilm waarin een activiste en een houtbewerker tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het Parijse verzet met een select groepje vechten tegen de nazi's.

Diary of a Country Priest (woensdag 22/09, Netflix) Religieuze dramafilm van de Franse meestercineast Robert Bresson, waarin een jonge priester arriveert in een dorpje waar hij enorm geïsoleerd raakt.

The Phantom of Liberty (woensdag 22/09, Netflix) Surrealistische komedie van de Franse regisseur Luis Buñuel, waarin de draak wordt gestoken met maatschappelijke conventies en de illusie van onze vrijheid.

La Baite Humain (woensdag 22/09, Netflix) Franse film noir van regisseur Jean Renoir, waarin een geplaagde machinist valt voor een vrouw die net haar man heeft geholpen met het plegen van een moord.

The Adopted (woensdag 22/09, Netflix) Franse dramafilm waarin de familie van Lisa (Mélanie Laurent, die met The Adopted eveneens haar regiedebuut maakte) en haar geadopteerde zus uit elkaar dreigt te vallen.

Jeux Interdits (woensdag 22/09, Netflix) Tragikomische oorlogsfilm uit de jaren vijftig, waarin een Frans weesmeisje tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met een vriendje leert omgaan met de dood.

Out of Death (woensdag 22/09, Netflix) Zoveelste vod-misdaadfilm van Bruce Willis, die al zijn scènes in een dagje opnam. Hij helpt zijn nichtje (Jaime King) in haar strijd tegen een aantal corrupte agenten.

Onze nieuwsbrief ontvangen? Iedere vrijdag de nieuwste series en films in je inbox! Meld je hier aan.