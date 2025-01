Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Leave the World Behind (vrijdag 08/12, Netflix) Thrillerfilm van de maker van Mr. Robot, waarin een gezin (met Julia Roberts en Ethan Hawke) tijdens een vakantie in de bossen hoort dat er ondertussen een apocalyps gaande is. Bekijk de trailer.

Blood Vessel (vrijdag 08/12, Netflix) Afrikaanse thrillerfilm over zes mensen die hun door olie vervuilde stadje ontvluchten. Ze komen elkaar per toeval tegen op een mysterieuze boot, zich dan nog onbewust van het grote gevaar dat komen gaat.

Na het weekend...

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only (dinsdag 12/12, Netflix) Documentaire over de vriendschap tussen Kevin Hart en Chris Rock. De twee komieken besluiten samen op tour te gaan en gunnen de kijker daarbij een blik achter de schermen.

Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team (dinsdag 12/12, Netflix) Vierdelige documentaire over de prestaties van de Amerikaanse voetbalvrouwen tijdens het WK voetbal eerder dit jaar, waar ze gingen voor hun derde wereldtitel op rij.

Single’s Inferno S03 (dinsdag 12/12, Netflix) Competitieve realityserie uit Zuid-Korea, dat zich afspeelt op een verlaten eiland waar flirtende singles op zoek zijn naar liefde. Alleen als koppel kunnen ze het eiland verlaten voor een date in het paradijs.

1670 (woensdag 13/12, Netflix) Satirische komedieserie uit Polen waarin een maffe edelman zichzelf als doel stelt om de grootste beroemdheid in het land te worden. Tijdens zijn missie krijgt hij te maken met onder andere familievetes en boze boeren.

Se Eu Fosse: Luísa Sonza (woensdag 13/12, Netflix) Driedelige documentaire over Luísa Sonza, een zangeres die in haar thuisland Brazilië voor veel polarisatie zorgt. Ze vertelt in de reeks onder meer over haar liefdesleven, carrière en controversen.

Car Masters: Rust to Riches S05 (woensdag 13/12, Netflix) Amerikaanse realityshow over de werknemers van Gotham Garage. Ze renoveren oude auto’s en trucks die ze steeds inruilen om uiteindelijk zelf een auto te kunnen bouwen en die te verkopen.

Dubai Bling S02 (woensdag 13/12, Netflix) Realityserie over de levensstijl van enkele zeer rijke mensen in het Midden-Oosten, die de wereld rondreizen in privéjets, de meest decadente feesten in exclusieve clubs bezoeken en de duurste kleding kopen.

The Crown S06B (donderdag 14/12, Netflix) Allerlaatste afleveringen (zes stuks) van de historische dramaserie over de Britse monarchie. We zien onder meer hoe prins William in zijn studententijd verliefd wordt op Kate Middleton. Bekijk de trailer.

Yu Yu Hakusho (donderdag 14/12, Netflix) Japanse fantasyserie waarin een tienercrimineel om het leven komt tijdens het verrichten van een onbaatzuchtige daad. Vervolgens wordt hij gekozen om voortaan als geestendetective misdaden te onderzoeken.