Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Umbrella Academy

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Rebel Moon: Director’s Cut (vrijdag 02/08 Netflix) Grootschalige actiefilm over rebellen die in opstand komen tegen een galactisch imperium. Allebei de delen, A Child of Fire en The Scargiver, werden door regisseur Zack Snyder voorzien van een uitgebreidere versie.

Modern Masters: SS Rajamouli (vrijdag 02/08 Netflix) Documentaire over filmmaker S.S. Rajamouli, die met zijn epische blockbusters uitgroeide tot de meest succesvolle regisseur in India. Aan de hand van interviews met vrienden en familie wordt een portret geschetst.

The Piper (vrijdag 02/08 Netflix) Horrorfilm uit 2023 over een jonge muzikante (Charlotte Hope) die stuit op een melodie waarmee een duistere kracht kan worden opgeroepen. De film bevat een van de laatste rollen van acteur Julian Sands, die in hetzelfde jaar overleed.

Scary Movie trilogie (zaterdag 03/08 Netflix) Trilogie waarin verschillende horrorfilms (Scream, The Haunting, Signs) op de hak worden genomen. De eerste twee delen werden gemaakt door de Wayans-broers, het derde deel komt van David Zucker (Airplane!).

The Whole Truth (zaterdag 03/08 Netflix) Rechtbankdrama uit 2016 waarin een advocaat (Keanu Reeves) een 17-jarige jongen (Gabriel Basso uit The Night Manager) probeert vrij te pleiten van de moord op zijn vader. Renée Zellweger speelt de moeder van de jongen.

Joe Rogan: Burn the Boats (zondag 04/08 Netflix) Stand-up-special van Joe Rogan, die werd opgenomen in het Majestic Theatre in San Antonio, Texas. Rogan was ooit presentator van het spelprogramma Fear Factor, maar is inmiddels een populaire podcast-host.

Na het weekend...

The Influencer (dinsdag 06/08 Netflix) Koreaanse realityserie waarin 77 influencers die allemaal een gigantische following hebben op platforms als YouTube, TikTok en Instagram laten zien hoe je op strategische wijze de meeste aandacht naar je toe kunt trekken.

Lolo and the Kid (woensdag 07/08 Netflix) Filipijnse dramafilm over een oplichter en het kind dat hij in huis heeft genomen. Gezamenlijk bedriegen ze de rijke elite, maar dan lijkt een unieke kans mogelijk een einde te maken aan het speciale partnerschap dat ze hebben.

Secret World of Sound with David Attenborough (woensdag 07/08 Netflix) Documentaire waarvoor met de meest geavanceerde opnameapparatuur het geluid van de natuur vastgelegd werd. De voice-over werd gedaan door David Attenborough, bekend van Planet Earth.

Love Is Blind UK (woensdag 07/08 Netflix) Britse uitvoering van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: verschillende single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven en dan pas mogen ze elkaar in het echt zien.

The Umbrella Academy S04 (donderdag 08/08 Netflix) Stripverfilming waarin een aantal van elkaar vervreemde broers en zussen met superkrachten na de dood van hun vader weer herenigen en samen de wereld moeten zien te redden. Laatste seizoen. Bekijk de trailer.

Shahmara S02 (donderdag 08/08 Netflix) Turkse fantasyserie over een vrouw die naar Adana reist en vervolgens stuit op een mysterieuze gemeenschap die haar komst ziet als de vervulling van een eeuwenoude profetie, waarna ook een oud kwaad opnieuw herrijst.

Kingsman: The Secret Service (donderdag 08/08 Netflix) Komische actiefilm over een kwajongen (Taron Egerton) die door een geheim agent (Colin Firth) wordt opgenomen in een netwerk van spionnen en het opneemt tegen een kwade genius (Samuel L. Jackson).