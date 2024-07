Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met onder meer Beverly Hills Cop: Axel F

A Family Affair (vrijdag 28/06, Netflix) Amerikaanse komediefilm over een jonge vrouw die grote moeite heeft met de de opbloeiende relatie tussen haar baas, een verwaande filmster (Zac Efron), en haar moeder (Nicole Kidman), een succesvol romanschrijver. Lees de recensie .

The Whirlwind (vrijdag 28/06, Netflix) Zuid-Koreaanse politieke thrillerreeks over een machtsstrijd die tussen de premier en zijn secondant losbarst na een moordpoging op de president. Bekijk de trailer.

Owning Manhattan (vrijdag 28/06, Netflix) Documentaireportret van vastgoedmagnaat Ryan Serhant wiens firma de duurste woningen in New York op de markt brengt. Bekijk de trailer.

Sprint: The World's Fastest Humans (dinsdag 02/07, Netflix) Documentaire waarin de maker zich afvraagt welke sprinter in de voetsporen van Usain Bolt zal treden. Zo komen onder meer Sha'Carri Richardson en Noah Lyles aan het woord over hun pijlsnelle discipline. Bekijk de trailer.