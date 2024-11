Our Little Secret: stopmzinnige romcom

Een klein geheim kan grote consequenties hebben, blijkt in Our Little Secret; een romantische komedie die aan elkaar hangt van potsierlijke ongeloofwaardigheden. Dat begint allemaal met Avery (Lindsay Lohan) die op een dag besluit haar ‘droombaan’ aan te nemen in Londen. Dat betekent dat ze haar boyfriend Logan (Ian Harding) in de Verenigde Staten achterlaat. Terwijl in de voice-over, tijdens een koddig animatiefilmpje, net uitvoerig is uitgelegd dat de twee voor elkaar zijn gemaakt. Vanaf 1996 zijn ze onafscheidelijk. De scherpe kijker zal evenwel concluderen: dat gezever over ware liefde komt tegen het einde van de film vast terug.