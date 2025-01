OPJ S05E01: de getroebleerde mens achter de façade

Als een gepensioneerde oud-collega van onderzoeksrechter Lison Desmartin (Cécile Rebboah) en commandant Clarissa Hoarau (Yaëlle Trulès) dood wordt aangetroffen, dan springen ze meteen op de zaak. De twee werkten allebei nauw samen met het slachtoffer, Sully, die met een pistool wordt gevonden. Het wapen bevindt zich in zijn rechterhand, en Hoarau constateert al meteen dat er iets niet klopt. Ja, Sully was rechtshandig, maar hij richtte met zijn linkeroog, dus schoot hij met zijn linkerhand. Dat is een bewijs dat Hoarau haar college goed kende. Maar niets is minder waar, blijkt gaandeweg.

Sowieso betekende Sully’s pensionering uit het oog uit het hart voor de twee vrouwen, die hem sindsdien niet meer zagen. Niettemin ontdekken ze al snel allerlei dubieuze verbanden. Denk aan prostitutie, en een zaak met een vermiste vrouw – haar man werd voor de vermissing veroordeeld. Sully werkte jarenlang bij de narcoticabrigade, maar hanteerde daar onorthodoxe omgangsvormen met criminelen, ontdekt Hoarau, terwijl zij van hem juist de fijne kneepjes van het vak leerde. Het is bijna alsof Sully twee mensen was: een sympathieke diender, en een man met een gecompromitteerd moreel kompas.

De openingsaflevering van het vijfde seizoen van OPJ herinnert de kijker er in die zin aan dat mensen diepe gronden hebben, en dat je beeld van sommige vrienden en kennissen soms simpelweg niet klopt. Dit alles speelt zich opnieuw af op het Franse eiland Réunion, gelegen in tropische contreien. Het is ook een plek met twee gezichten, een soort van spiegel van Sully. Het is er heerlijk vertoeven, getuige ook de openingsscène in de jungle, maar de nauwe straatjes kunnen verraderlijk zijn.