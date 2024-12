Onopgelost S01E01-02: koude zaken nieuw leven inblazen

Actrice Georgina Verbaan speelt in Onopgelost de eigengereide professor criminologie Mia van der Linden. Elk jaar stelt Van der Linden tijdens een college een groep ambitieuze studenten samen waarmee ze cold cases oplost. De serie begint met zo’n zaak. In 1993 verdwijnt Kevin Metsers. Zijn stoffelijk overschot wordt niet veel later aangetroffen in een grot. Procureur-generaal Olivier Hupkes (Hajo Bruins) werkte destijds aan deze moordzaak. Saillant is dat de moord op Metsers niet officieel deel uitmaakt van het onderzoek waar Van der Linden met de studenten aan werkt. Dat zou tegen het zere been zijn van Hupkes.