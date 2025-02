Only Murders in the Building: serie van Disney+ start in april bij Star Channel

De komische mysterieserie Only Murders in the Building is nu nog exclusief beschikbaar bij Disney+, maar het eerste seizoen gaat binnenkort ook van start op de lineaire televisie: vanaf 15 april zie je elke dinsdag een dubbele aflevering bij Star Channel. De hoofdrollen worden vertolkt door komedie-veteranen Steve Martin en Martin Short (bekend van onder meer Saturday Night Live, Father of the Bride en Three Amigos) en actrice en zangeres Selena Gomez. Ze spelen drie mensen met een gezamenlijke obsessie voor true crime, die zelf in een mysterie verzeild raken als er in hun appartementencomplex iemand vermoord wordt. Samen starten ze een podcast waarin ze verslag doen van hun onderzoek naar de moord. Amy Ryan (The Office) en Nathan Lane (The Birdcage) hebben bijrollen. Martin bedacht de serie met John Hoffman (Grace and Frankie).