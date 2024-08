Only Murders in the Building S04E01-02: Charles, Oliver en Mabel gaan naar Hollywood! Disney+ , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

De rek is er nu toch wel een beetje uit in deze komische detectiveserie.

Je kon erop wachten. Na een seizoen dat zich afspeelt in het theater, neemt het vierde seizoen van Only Murders in the Building de enige logische volgende stap: naar Hollywood! Een Hollywood-producent (Molly Shannon, The Other Two) heeft een optie genomen op de populaire true-crime-podcast van acteur Charles-Haden Savage (Steve Martin), theaterproducent Oliver Putnam (Martin Short) en werkzoekende millennial Mabel Mora (Selena Gomez), in wiens appartementencomplex al buitenproportioneel veel moorden hebben plaatsgevonden.

De producent is in haar nopjes. ‘Jullie zijn alle drie als personage zo onderscheidend! Oliver, die we zowel willen wurgen als knuffelen; Charles, ieders niet coole oom met zijn zure schildpaddenkop; en Mabel met haar getraumatiseerde, thuisloze, werkloze, mompelende millenniale charme.’

Ze legt, onbedoeld, de vinger op de zere plek. Gedurende de afgelopen drie seizoenen zijn de hoofdrolspelers steeds meer verworden tot karikaturen. Vooral Oliver is in de eerste aflevering onuitstaanbaar. Nee, steeds dreigen dat je jezelf van kant wil maken als Mabel het filmcontract niet ondertekent is niet aandoenlijk. Dat noem je emotionele chantage. Het is moeilijk te begrijpen wat rijzende ster Loretta (Meryl Streep) ooit in Oliver heeft gezien. Alleen Steve Martin vindt in de eerste twee afleveringen nog enige pathos in zijn denkbeeldige onderonsjes met Sazz (Jane Lynch), zijn vaste body double.

Maar ook het format zelf krijgt steeds meer last van metaalmoeheid, met gemakzuchtige grapjes (dit keer over Hollywood) en ingesleten vaste gimmicks (beroemdheden die versies spelen van zichzelf). Zo heten de hautaine tweelingzussen die de film gaan regisseren Brothers (en zijn daarmee dus The Brothers Sisters) en blijkt Zach Galifianakis als Zach Galifianakis een eikel te zijn.

En laten we eerlijk zijn: zulke goede amateurdetectives zijn onze hoofdpersonages eigenlijk niet. Toegegeven: ze komen uiteindelijk altijd bij de echte dader uit, maar niet voordat ze eerst onterecht een handvol anderen als schuldige hebben aangewezen. Geen wonder dat ze politie-detective Donna Williams (kersverse Oscarwinnaar Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers) vaak tot waanzin drijven.

Het vierde seizoen belooft weer volop intriges en een rits aan nieuwe, bekende gezichten (van Richard Kind en Kumail Nanjiani tot Melissa McCarthy als de zus van Charles). Als je het geduld kan opbrengen om daar op te wachten tenminste.