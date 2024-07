Non Negotiable: teleurstellend gijzelingsdrama Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een gijzelingsonderhandelaar kan zijn huwelijk redden als zijn vrouw en de president worden gekidnapt in matige Mexicaanse thriller.

Soms fungeert een scène in een film als een soort thermometer voor wat je als kijker verder nog mag verwachten. In het Mexicaanse Non Negotiable (No Negociable) neemt een succesvolle gijzelingsonderhandelaar (Mauricio Ochmann speelt Alan Binder) met zijn echtgenote (Tata Alexande) deel aan relatietherapie. Zij vindt namelijk dat hij vooral oog heeft voor zijn werk. Hun huwelijk staat op springen. Terwijl Binders vrouw haar ongenoegen uit en kan rekenen op sympathie van de therapeut, begint Binders telefoon te rinkelen. Binder probeert de kritiek te pareren: zij kan ook wel beter haar best doen. Ze weet toch dat hij een drukke baan heeft? En zijn baan dient ook nog eens een goed doel.

Ondertussen blijft de telefoon rinkelen. Binder belooft dat hij niet zal opnemen. De spanning neemt toe. Totdat Ochmanns personage uiteraard tóch opneemt. Zo’n tafereel oogt cliché, simpelweg omdat het al te zien was in een colonne aan drama’s. De man die ogenschijnlijk door zijn vrouw gedwongen wordt om te kiezen tussen de relatie en de baan. Nog stompzinniger: uiteindelijk krijgt Binder te maken met een zaak waarbij de Mexicaanse president wordt gegijzeld, samen met Binders echtgenote. En zoals wel vaker in dit soort misdaadfilms met een vleugje komedie, doet die traumatische tragedie het huwelijk juist goed.

Binder kan namelijk laten zien hoe goed hij in zijn werk is én hoeveel hij ervoor over heeft om zijn vrouw te redden. Dit alles wordt an sich vakkundig verbeeld. Het is vooral het abominabele scenario dat Non Negotiable maakt tot een prutsfilm over een man die extremen nodig heeft om van zijn vrouw te kunnen houden.