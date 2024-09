Nightsleeper: eerste blik op nieuwe thrillerserie van de BBC

De BBC onthulde een eerste blik op hun nieuwe thrillerserie Nightsleeper. Het drama speelt zich af in real time en volgt een aantal passagiers in een nachtelijke trein van Glasgow naar Londen. Als de trein onder controle komt te staan van een hacker moeten de passagiers vrezen voor hun leven, terwijl er door de werknemers van het National Cyber Security Centre geprobeerd wordt om het voertuig tot stilstand te brengen. Wanneer er vermoedens ontstaan dat een van de passagiers met de hacker samenwerkt, kunnen ook de mensen aan boord elkaar niet meer vertrouwen. Joe Cole (Peaky Blinders) speelt een agent die zich buiten diensttijd in de trein bevindt en Alexandra Roach (Viewpoint) is te zien als de baas van het Cyber Security Centre. Sharon Small (Gangs of Londen) en James Cosmo (Game of Thrones) hebben bijrollen. De zesdelige reeks is vanaf 15 september elke zondag en maandag te zien op BBC One. Een Nederlandse premièredatum is er nog niet.