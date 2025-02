Nieuwe films op Netflix: Teenage Mutant Ninja Turles: Mutant Mayhem, T2 Trainspotting en Ready Player One Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Paramount Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: vier gemuteerde schildpadden, een reis terug naar Edinburgh en een virtuele spelwereld.

T2 Trainspotting (2017)

Acteurs: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller

Regie: Danny Boyle

Zo verfrissend en origineel als Trainspotting destijds was zou de sequel natuurlijk nooit worden, maar desondanks is het een fijn weerzien met Renton, Sick Boy, Spud en ja zelfs Begbie, waarbij regisseur Danny Boyle de Schotse nietsnutten op succesvolle wijze vanuit de nineties naar het recente verleden transporteert. Verwacht echter geen directe filmadaptatie van het door Irvine Welsh (Crime) geschreven vervolg Porno, maar meer een melancholische terugblik op de tijd van toen. In de sequel is Renton (Ewan McGregor, die lange tijd ruzie had met Boyle waardoor T2 er in eerste instantie niet van leek te komen) ruim twintig jaar clean als hij na een hartaanval terugkeert naar Edinburgh, waar hij de vrienden die hij destijds heeft bestolen opnieuw onder ogen moet zien. Welsh brengt in juli van dit jaar een nieuw Trainspotting-boek uit (getiteld Men in Love) en ook een derde film en een televisieserie over Begbie behoren nog altijd tot de mogelijkheden.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2023)

Stemcteurs: Ayo Edebiri, Ice Cube, Jackie Chan

Regie: Jeff Rowe

© Paramount Pictures

Sinds hun debuut op het witte doek in 1990, toen met het geweldige poppenwerk van Jim Henson (The Dark Crystal), duiken de Teenage Mutant Ninja Turles nog altijd regelmatig op in de bioscoop. Na de niet heel positief ontvangen Michael Bay-films, waarin de vier gemuteerde schildpadden door middel van motion-capture tot leven werden gewekt, kozen de makers van Mutant Mayhem voor animatie in de stijl van de Spider-Verse-films. In Mutant Mayhem maken de Turtles kennis met een misdaadbaas (Ice Cube) die een leger van mutanten om zich heen heeft verzameld. En dat is een goed excuus om de film vol te stoppen met de meest bizarre en kleurrijke personages uit de strips van Kevin Eastman en Peter Laird: naast bekende gezichten als Bebop (Seth Rogen, tevens scenarioschrijver) en Rock Steady (John Cena) zien we ook meer obscure stripfiguren als Mondo Gecko (Paul Rudd), Ray Fillet (Post Malone) en Genghis Frog (Hannibal Buress).

Ready Player One (2018)

Acteurs: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Meldelsohn

Regie: Steven Spielberg