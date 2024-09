Nieuwe films op Netflix: Star Trek, Meg 2: The Trench en Hitman: Agent 47 Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Warner Bros. Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een jonge Kirk en Spock, prehistorische monsters in het water en een kale 'contract killer'.

Star Trek (2009)

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban

Regie: J.J. Abrams

© Paramount Pictures

Star Trek-reboot van Lost-bedenker J.J. Abrams, die toen met de derde Mission: Impossible-film al had bewezen prima uit de voeten te kunnen met een bestaande franchise. Er hing wat scepsis rond het idee van een prequel over een jonge Kirk en Spock, maar de reacties waren uiteindelijk toch overwegend positief, hoewel de nadruk anno 2009 wel wat meer was komen te liggen op actie dan op humanistische ideeën. De casting werd in ieder geval unaniem beoordeeld als uitstekend: Chris Pine injecteert de rol van James T. Kirk met de arrogantie en humor die William Shatner ooit aan het personage gaf, zonder een letterlijke (zeker qua spraakpatroon) imitatie van zijn voorganger te doen. En ook zijn samenspel met Zachary Quinto (Heroes) als Spock komt erg goed uit de verf. De opvolger Into Darkness, nu ook te zien op Netflix, kreeg wat meer kritiek te verwerken: vooral (de onthulling van de ware identiteit van) de grote bad guy sloeg de plank grotendeels mis.

Meg 2: The Trench (2023)

Acteurs: Jason Statham, Jing Wu, Sophia Cai

Regie: Ben Wheatley

© Warner Bros. Pictures

Vijf jaar na het succes van The Meg, een ouderwetse B-film over een prehistorische haai waar door de studio heel veel geld in was gepompt, verscheen de onvermijdelijke sequel. Jason Statham keert terug als diepzeeduiker Jonas Taylor, die als een soort van superheld vecht tegen milieuvervuilers, terwijl hij met een team onderzoek doet naar de trog waar de eerste Megalodon vandaan kwam. Net als The Meg heeft de sequel de potentie om een vermakelijke film te worden - Sharknado deed het met veel minder budget - maar helaas komt het er opnieuw niet echt uit. En dat heeft mede te maken met het feit dat de kijker steeds geconfronteerd wordt met een tergende subplot over een illegale onderwater-operatie van de weinig interessante menselijke bad guys. Beter kijk je gewoon de actiescènes waar je voor kwam, zoals wanneer Statham en kompanen afdalen naar de trog, waarna verschillende prehistorische monsters de toeristen op het strand aanvallen.

Hitman: Agent 47 (2015)

Acteurs: Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto

Regie: Aleksander Bach

© Twentieh Century Fox