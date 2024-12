Nieuwe films op Netflix: Skunk, The Best of Enemies en The Pledge Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Dutch FilmWorks

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: een getraumatiseerde tiener, een wanhopige detective en een uitgesproken activist.

The Best of Enemies (2019)

Acteurs: Taraji P. Henson, Sam Rockwell, Babou Ceesay

Regie: Robin Bissell

© STX Entertainment

Voor zijn rol als racistische agent in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mocht Sam Rockwell in 2018 een Oscar in ontvangst nemen, en een jaar later werd de acteur - die wel vaker racistische types speelt - zelfs gecast als leider van de Klu Klux Klan in The Best of Enemies. Het op feiten gebaseerd drama speelt zich af in de zomer van 1971, als de haatdragende familieman C.P. Ellis (Rockwell) in aanvaring komt met de uitgesproken burgerrechtenactivist Ann Atwater (Taraji P. Henson uit Empire en Person of Interest), wanneer er noodgedwongen vergaderd moet worden over de desegregatie van de scholen. Het uitgangspunt van film - zwart en wit groeien met horten en stoten naar elkaar toe - is uiteraard overbekend, van Driving Miss Daisy tot Green Book, en dus zijn het vooral de acteurs die het geheel moeten onderscheiden. En dat lukt Rockwell en Henson heel aardig, hoewel het verhaal nergens echt de diepte ingaat.

Skunk (2023)

Acteurs: Thibaud Dooms, Natali Broods, Boris van Severen

Regie: Koen Mortier

© Dutch FilmWorks

Loodzwaar en angstaanjagend realistisch ogend Vlaams drama waarin tiener Liam (Thibaud Dooms) opgroeit in een door drugs en geweld geteisterd gezin dat totaal niet naar hem omkijkt. Als hij vanuit zijn destructieve thuis wordt overgeplaatst naar een jeugdinstelling, vindt hij een klein beetje troost en hoop, onder meer bij begeleider Pauline (Natali Broods uit Arcadia). Maar Liam kampt nog steeds met diepe emotionele wonden door jaren van verwaarlozing en misbruik en zijn verleden blijft hem achtervolgen. Skunk vertelt niet alleen een aangrijpend verhaal over een tiener in een bijna uitzichtloze situatie, maar is ook een ode aan begeleiders in de zorg die met minimale middelen keihard werken in de hoop dit soort jongeren een beter leven te kunnen geven. Regisseur Koen Mortier (Ex Drummer) kon daarbij putten uit de ervaringen van Geert Taghon: de auteur van het boek waar de film op gebaseerd is werkte decennialang in de jeugdpsychiatrie.

The Pledge (2001)

Acteurs: Jack Nicholson, Patricia Clarkson, Benicio del Toro

Regie: Sean Penn

© Warner Bros. Pictures