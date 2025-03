Nieuwe films op Netflix: It Ends with Us, Late Night with the Devil en The Little Hours Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

© Sony Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: David Dastmalchian als tv-host, ruzie en romantiek met Blake Lively en vloekende nonnen.

Late Night with the Devil (2024)

Acteurs: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

Regie: Colin en Cameron Cairnes

© IFC Films / Shudder / Umbrella Entertainment

Je kent David Dastmalchian waarschijnlijk wel van zijn talloze kleine maar memorabele rolletjes, waarbij hij vaak gestalte geeft aan mentaal zeer onstabiele figuren (zie onder meer Prisoners en The Dark Knight). In 2024 werd hem eindelijk de kans geboden om zelf een film te dragen en hij stelt in zijn eerste hoofdrol dan ook niet teleur. Late Night with the Devil speelt zich af tijdens de Halloween-nacht van 1977 en volgt de host van een late-night-talkshow (Dastmalchian) die om zijn ratings te boosten een aantal opvallende gasten heeft uitgenodigd, waaronder een 13-jarig meisje dat bezeten zou zijn door de duivel. Naarmate de avond vordert verandert zijn show echter in een ware nachtmerrie. Late Night with the Devil laat zich omschrijven als Network meets The Exorcist, waarbij makers Colin en Cameron Cairnes de sfeer van de late-night-shows uit de jaren zeventig, toen Johnny Carson de gevierde man was op televisie, prima weten te vatten.

It Ends with Us (2024)

Acteurs: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar

Regie: Justin Baldoni

© Sony Pictures

Recentelijk verschenen romantische dramafilm die iets probeert te zeggen over (de langdurige gevolgen van) huiselijk geweld en psychische mishandeling: Lily (Blake Lively) flirt eventjes met chirurg Ryle (Justin Baldoni), waarna ze hem uit het oog verliest. Nadat hun paden weer kruisen begint ze met hem te daten, maar Ryle laat vrij snel een andere kant zien; een kant die Lily als kind ook al zag bij haar eigen vader. Wanneer haar eerste liefde Atlas (Brandon Sklenar) ook nog eens opduikt, wordt haar (liefdes)leven nog complexer. Het is inmiddels zo goed als onmogelijk om It Ends with Us te kijken zonder alle controverse die om de film heen hangt in het achterhoofd: Lively en Baldoni raakten verwikkeld in een bittere rechtelijke strijd. En daardoor lijkt nu ook de sequel, die eigenlijk een no-brainer zou zijn omdat It Ends with Us financieel enorm succesvol was en de roman waar de film op is gebaseerd nog twee vervolgboeken kreeg, inmiddels van de baan.

The Little Hours (2017)

Acteurs: Aubrey Plaza, Dave Franco, Alison Brie

Regie: Jeff Baena

© Universal Pictures