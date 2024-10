Nieuwe films op Netflix: Ghostbusters: Frozen Empire, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Boyz n the Hood Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: een nieuwe ijstijd in New York, de herinneringen van Jim Carrey en coming-of-age in South Central.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Acteurs: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

Regie: Michel Gondry

Uiterst originele combinatie van sciencefiction en tragikomische romantiek, afkomstig uit de pen van de immer onnavolgbare Charlie Kaufman (ook het door hem geschreven en geregisseerde I'm Thinking of Ending Things is te zien op Netflix) en verfilmd door de Franse alleskunner Michel Gondry. Eternal Sunshine of the Spotless Mind duikt (vaak letterlijk) in het brein van Joel Barrish (een erg fijn ingetogen acterende Jim Carrey), die een experimentele procedure ondergaat om alle herinneringen aan zijn ex (Kate Winslet, vanaf komende donderdag in de bios te zien in Lee) uit zijn geheugen te laten verwijderen, nadat zij eerder hetzelfde deed met haar herinneringen aan hem. Daarmee geeft Gondry een unieke twist aan het herkenbare scenario van een break-up, waarbij de regisseur meerdere genres en thema's op geslaagde (en visueel interessante) wijze met elkaar weet te verweven. Gondry en Carrey werkten later nogmaals samen aan de tv-serie Kidding.

Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

Acteurs: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

Regie: Gil Kenan

Ghostbusters: Afterlife was in 2021 een bescheiden succes in de bioscoop, waardoor er eerder dit jaar nog een vervolg verscheen. Jason Reitman (zoon van Ivan, maker van de Ghostbusters-film uit 1984) liet ditmaal zijn co-scenarist Gil Kenan (Monster House) plaatsnemen op de regisseursstoel. Frozen Empire vertelt in tegenstelling tot Afterlife (en zelfs de Ghostbusters-videogame uit 2009) eindelijk een verhaal dat echt losstaat van de eerdere films: de nieuwe Ghostbusters (met Paul Rudd en Carrie Coon) hebben zich gevestigd in New York, waar ze de oude garde (Dan Aykroyd en Ernie Hudson maken nu wat meer deel uit van het verhaal) helpen met een bestrijden van een oude god die een nieuwe ijstijd in wil luiden. De film is niet zonder charme, maar een groot probleem is de overvolle vast, met ook Kumail Nanjiani en Patton Oswalt nog toegevoegd. Zelfs James Acaster, die liefhebbers van de wat meer absurde Britse komedie wel zullen herkennen, heeft een rol.

Boyz n the Hood (1991)

Acteurs: Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Morris Chestnut

Regie: John Singleton

