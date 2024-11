Nieuwe films op Netflix: Evil Dead, Robin Hood: Prince of Thieves en Jumanji Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© TriStar Pictures

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Met deze week: Evil Dead zonder Bruce Campbell, oneliners van Alan Rickman en een magisch bordspel.

Jumanji (1995)

Acteurs: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt

Regie: Joe Johnston

© TriStar Pictures / Sony Pictures

Bij tijd en wijlen duistere avonturenfilm van regisseur Joe Johnston (The Rocketeer), die een heleboel CGI (waarvan vandaag de dag niet alles meer standhoudt, vooral de apen niet) in de richting van de kijker gooit, maar net interessant genoeg is om te blijven boeien en de jongere kijkers - die destijds door de critici al gewaarschuwd werden voor de engheidsfactor - behandelt als volwassenen. Alan Parrish wordt tijdens het spelen van Jumanji in de junglewereld van het bordspel gezogen, waar hij decennialang vast blijft zitten. Wanneer twee nieuwe kinderen (met een jonge Kirsten Dunst) het spel in de jaren negentig hervatten, dringen verschillende jungle-elementen (inclusief de inmiddels door Robin Williams gespeelde Alan) de echte wereld binnen. Jumanji kreeg in 2005 nog opvolger getiteld Zathura, maar de jungle-setting werd pas in de latere sequels (Welcome to the Jungle en The Next Level, nu eveneens op Netflix) teruggebracht.

Evil Dead (2013)

Acteurs: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas

Regie: Fede Alvarez

© TriStar Pictures

Onder regie van Sam Raimi werd Evil Dead met elke film minder serieus: zo mondde het derde deel Army of Darkness met al zijn stop-motion skeletten uit in een soort komisch eerbetoon aan Ray Harryhausen. Regisseur Fede Alvarez (Alien: Romulus) keerde met zijn soort van remake uit 2013 echter terug naar de pure horror uit het origineel waarmee Raimi zich in 1981 als regisseur op de kaart had gezet. In de Evil Dead-film uit 2013 probeert nieuwe protagonist Mia (Jane Levy) in een afgelegen blokhut in de bossen van haar heroïneverslaving af te komen, wanneer één van haar metgezellen een passage uit een vreemd boek voorleest. Niet veel later worden ze gestalkt door een demonische kracht die het op hun zielen heeft voorzien. Ondanks de scepsis vooraf viel de remake prima in de smaak bij liefhebbers van het betere bloedvergieten. Evil Dead-icoon Bruce Campbell moest het wel doen met enkel een cameo, maar zou terugkeren in Ash vs Evil Dead.

Robin Hood: Prince of Thieves (1991)

Acteurs: Kevin Costner, Alan Rickman, Morgan Freeman

Regie: Kevin Reynolds

© Warner Bros. Pictures