Nieuwe films op Netflix: Dark Waters, M3GAN en Legend Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

© Blumhouse Productions / Universal Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een levensechte pop, twee gangsterbroers en een slepende rechtszaak.

Legend (2015)

Acteurs: Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton

Regie: Brian Helgeland

© Universal Pictures / StudioCanal

Waargebeurde Britse gangsterfilm over de identieke tweeling Ronnie en Reggie Kray, die in de jaren zestig met geweld en intimidatie de macht grijpen in de onderwereld van Londen, waarbij vooral Ronnie's explosiviteit zorgt voor problemen. Het script is, zeker aangezien het afkomstig is van Oscarwinnaar (voor L.A. Confidential ) Brian Helgeland, niet enorm sterk, maar Legend vormt een perfecte showcase voor Tom Hardy (Taboo) die in beide rollen weet te schitteren. De film bevat ook een scène waarin de broers op de vuist gaan nadat Ronnie de vrouw (Emily Browning) van Reggie beledigt en de acteur dus zichzelf in de haren vliegt. Toevalligerwijs waren Reggie Kray en Charles Bronson (de gangster die Hardy speelde in zijn doorbraakfilm Bronson) bekenden van elkaar: ze zaten ooit samen opgesloten in dezelfde gevangenis. Hardy speelde in 2020 wederom een op een echt persoon gebaseerde gangster in het mislukte maar wel fascinerende Capone.

M3GAN (2022)

Acteurs: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng

Regie: Gerard Johnstone

© Blumhouse Productions / Universal Pictures

Moderne variatie op Child's Play, over de relatie tussen een jong kind en een (levende) pop die eveneens een dodelijk verloop kent. De acht jaar oude Cady (Violet McGraw uit The Haunting of Hill House) verliest haar beide ouders bij een auto-ongeluk, waarna ze komt te wonen bij haar in robotica gespecialiseerde tante Gemma (Allison Williams uit Girls). Deze koppelt haar aan een door AI gedreven robot genaamd M3GAN, die haar op zowel fysiek als emotioneel gebied moet beschermen. De vriendschap tussen kind en robot neemt echter een duistere wending wanneer M3GAN steeds meer dingen in Cady's omgeving bestempelt als een bedreiging en dan op eigen houtje rigoureuze maatregelen neemt. Het resultaat is aardige camp die zichzelf niet te serieus neemt, hoewel alles door de PG-13 rating vrij braaf blijft als het gaat om bloedvergieten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een sequel (M3GAN 2.0) die volgend jaar in de bios verschijnt.

Dark Waters (2019)

Acteurs: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Regie: Todd Haynes

© Focus Features