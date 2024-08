Nice Girls: ietwat flauwe buddy-cop-thriller Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een Franse detective wordt aan de Franse Rivièra noodgedwongen gekoppeld aan een Duitse collega in weinig originele actiefilm.

Nice Girls is misschien wel een verwijzing naar The Nice Guys (2016): die bijzonder geestige buddy-cop-film met Russell Crowe en Ryan Gosling, gesitueerd in de blakende zon van Los Angeles. Ook Nice Girls is gefilmd op een zonnige locatie (de Franse Rivièra), en heeft in de hoofdrol twee personages die, de titel van de film is ironisch, niet per se érg aardig zijn. Alice Taglioni speelt Léo, een rechercheur die naarstig op zoek is naar haar broer Ludo, die ze na zijn vertrek naar het Duitse Hamburg niet meer heeft gezien. Maar Leo’s baas (een heerlijke agressieve rol van Noémie Lvovsky) heeft de diender hard nodig op kantoor.

Aan de Franse kust wordt namelijk binnen enkele dagen een groot klimaatcongres georganiseerd, waar een keur aan oliemaatschappijen aan deelneemt. De agenten vrezen dat een type Greta Thunberg de boel komt verstoren. En de plek waarop het congres plaatsvindt is ook nog eens moeilijk af te zetten. Als bekend wordt dat Ludo in Hamburg is vermoord, vindt Léo het moeilijk om zich op haar werk te focussen. Tot overmaat van ramp wordt het moordonderzoek in Frankrijk uitgevoerd door een Duitse detective (Stéfi Celma speelt Mélanie).

© Marie Genin / Netflix

Lvovky’s personage en Léo geloven aanvankelijk niet dat Mélanie een Duitse agent is. Ze hadden een Klaus-achtig type verwacht; een boomlange ariër met blauwe ogen, zoiets. Nice Girls zit vol met dat soort grappen, die iets moeten zeggen over het politiek correct denken. Net zoals wanneer een beroepsminkukel (Baptiste Lecaplain) tegen zijn love interest (Léo) begint over de zwarte markt: ‘Mag je dat zwarte nog wel zeggen?’ Voor de rest laat de plot van Nice Girls zich wel raden. Het klimaatcongres blijkt gelinkt aan Ludo’s dood en heeft ook iets te maken met maffiosi en vastgoed.

© Marie Genin / Netflix

Dit alles is vooral een excuus om Léo en Mélanie, die tot elkaar zijn veroordeeld, onder te dompelen in een aaneenschakeling van actiescènes. In een film die het genre geenszins zal verrijken.