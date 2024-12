New Amsterdam S05E01: tv-drama is opvallend progressief bastion Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© NBC / Universal Television

Privésores en zakelijke dilemma’s overlappen elkaar zoals gewoonlijk in sprookjesachtige ziekenhuisreeks.

New Amsterdam is een opvallend en opzichtig bastion voor progressieve waarden op de Amerikaanse televisie. Met als vaandeldrager arts Max Goodwin (Ryan Eggold), die als medisch directeur de scepter zwaait over het New Yorkse (gefictionaliseerde) ziekenhuis uit de titel. In het vijfde deel zet Goodwin zich in voor de rechten van sekswerkers. De eerste aflevering draait om een dilemma: Karen Brantley (Debra Monk), de voorzitter van de raad van bestuur van New Amsterdam, wil een gift van tien miljoen dollar in ontvangst nemen. Het bedrag is afkomstig van een groot retailbedrijf dat in ruil voor de donatie hun naam aan een nieuwe kliniek wil verbinden.

Goodwin is tegen: de retailer zet zich actief in als lobbyist tegen abortus, en zijn ziekenhuis is er voor iedereen. Brantley en Goodwin komen tot een compromis. De nieuwe kliniek zal de naam van het bedrijf dragen, maar gewijd worden aan en ingezet worden voor sekswerkers. Dat klinkt een beetje als een sprookje; als een gebeurtenis die in het dagelijkse Amerikaanse leven ondenkbaar zou zijn. Maar je kan ook stellen: de makers van New Amsterdam durven te dromen.

© NBC / Universal Television

Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling blijkt Goodwin ook in diepe rouw, aangezien zijn lover, vakgenoot Helen Sharpe (Freema Agyeman), hem aan het eind van vorig seizoen verliet. Goodwin moet met zijn dochtertje in zekere zin aan een nieuw bestaan beginnen. Ondertussen kampen ook de andere sleutelpersonages met moeilijke vraagstukken. Het meest pregnante en ontroerende is dat van psychiater Iggy Frome (Tyler Labine), die een nieuwe patiënt, wiens behandelend arts is overleden, onder zijn hoede probeert te nemen.

© NBC / Universal Television

Dat gaat niet zonder slag of stoot. De man is wantrouwend en bang. Maar hij heeft ook mensen in zijn leven nodig die hem sturen. Gaandeweg weet Frome hem in te palmen. Ook dat oogt als een sprookje. Hoewel New Amsterdam wel telkens duidelijk maakt dat artsen ook maar mensen zijn, met echte sores.