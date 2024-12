Netflix verfilmt verhalen van Roald Dahl Netflix , Serie , Nieuws • 27-11-2018 • leestijd 1 minuten • 331 keer bekeken • bewaren

Boeken als Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR en Matilda worden straks bewerkt tot animatieseries.

Netflix heeft een deal gesloten met de Roald Dahl Story Company. De VOD-dienst zal de verhalen van de Britse schrijver adapteren voor het kleine scherm. Het gaat om animatieseries gebaseerd op De griezels, Joris en de geheimzinnige toverdank, De reuzenkrokodil, De Giraffe, de Peli en Ik, Het wonderlijke verhaal van Hendrik Meier, De Minpins, De tovervinger, IEORG IDUR, Gruwelijke rijmen en Rotbeesten. Verder worden ook in het verleden al verfilmde verhalen als De GVR, Matilda en Sjakie en de chocoladefabriek (plus het nog nooit verfilmde vervolg Sjakie en de grote glazen lift) opnieuw geadapteerd. Tot slot zal Netflix ook Dahls autobiografische boeken Boy en Going Solo verfilmen. Er zijn nog geen premièredata, maar de eerste series gaan in 2019 in productie.

Een aantal opvallende Dahl-titels die ontbreken in de Netflix-deal zijn De Heksen, de Reuzenperzik en De fantastische meneer Vos, die overigens wel al ooit verfilmd zijn.