Nacho S01E01-02: imponerend maar ook erg kitscherig Amazon , Serie , Recensie • 16-06-2024 • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

© Arteplayer / Bambú Producciones

In portret van de levensloop van Spaanse pornoster verbloemt visueel geweld een goeddeels gebrek aan diepgang.

Nadat Supersex, het levensverhaal van de Italiaanse pornoster Rocco Siffredi, recent al bij Netflix verscheen, kan ook een portret van zijn Spaanse protegé Nacho Vidal kennelijk niet ontbreken. Vidal (Martiño Rivas) groeit in de jaren negentig op in de buurt van Valencia. Hij realiseert zich al snel zijn fascinatie voor seks, zoals wanneer hij gebiologeerd gadeslaat hoe twee paarden het met elkaar doen. Of wanneer hij stiekem onder het rokje van de dienstmeid probeert te gluren. De Spanjaard is van jongs af aan een geile bok met driften, en die driften (aan dierenmetaforen geen gebrek in deze lijfelijke serie) moeten bevredigd worden.

Dus ontpopt Vidal zich als tiener als ‘een feestbeest’, die houdt van snelheid en het gevaar en die gretig gebruikmaakt van het feit dat hij is geboren (en gezegend) met een grote penis. Waar Vidal eerst nog normale banen uitprobeert en zich zelfs aanmeldt bij het leger, blijkt zijn mannelijk lid uiteindelijk zijn echte instrument tot succes. Als hij de exhibitionistische Sara (María de Nati) ontmoet, dan opent zij zijn ogen. Zij laat hem de wereld zien van nachtclubs, waar mannen zoals Vidal, zolang ze hun erectie maar behouden, kunnen worden toegejuicht als voetbalsterren.

Regisseur David Pinillos giet dit verhaal in een nogal kinderlijke vorm. Nacho oogt in veel scènes als een overdreven geile MTV-videoclip. En al die soms ook terechte focus op de lijven van Rivas en De Nati sorteert wel bij vlagen een ordinair en kitscherig effect, terwijl het soms veel raadzamer is om een onderwerp waar überhaupt al iets ordinairs aan kleeft op een liefdevolle of atypische manier te verbeelden. Tegelijkertijd getuigt dat lijfelijke wel van durf, met misschien als hoogtepunt een close-up van Vidals erectie. Het is alleen jammer dat we zijn fysieke drives beter leren kennen dan zijn persoon.

Nacho is zo’n serie waarin visueel geweld helaas verbloemt dat er van personageontwikkeling bijna geen sprake is. In de eerste twee afleveringen kom je er, naast enkele makkelijke verklaringen (een moeilijke jeugd, een altijd aanwezige geilheid), niet echt achter wat Vidals diepere motivaties zijn om zich te storten op de seksindustrie.