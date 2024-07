My Spy: The Eternal City: het rommelt in Rome Amazon , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Spierbundel JJ (Dave Bautista) moet zijn stiefdochter in de Eeuwige Stad beschermen tegen terroristen in vermakelijk vervolg.

In de openingsscène van My Spy: The Eternal City droomt tiener Sophie (Chloe Coleman) hoe ze tijdens een vuurgevecht in een vliegtuig haar stiefvader CIA-agent JJ (Dave Bautista) en klasgenoot Ryan (Billy Barratt) redt van de dood door de twee midden in de lucht op te vangen met haar parachute. Ze wil er wel iets voor terug: ze wil met Ryan naar het schoolbal. Als JJ dit verzoek afwijst, snijdt ze hem én Ryan los. Daarmee laat filmmaker Peter Segal in dit vervolg op My Spy (2020) zien dat de relatie tussen Sophie en JJ nogal hapert, zoals wel vaker het geval bij eigenzinnige pubers en hun ouders.

Buiten de droom is te zien hoe Sophie haar beste vriend Collin (Taeho K) in de friendzone zet. Terwijl JJ liever heeft dat ze met hem, dan met atleet Ryan datet. Tijdens een reis naar Rome, waar Sophie, Ryan en Collin met hun schoolkoor gaan optreden, komen al deze personages weer samen als een terrorist het gemunt blijkt te hebben op de stad. Het Vaticaan, waar het concert plaatsvindt, dreigt verwoest te worden door een nucleaire bom. Gelukkig krijgt JJ, die als begeleider mee is, hulp van zijn baas en Collins vader, David Kim (Ken Jeong). Zoals gewoonlijk is het een genot om te zien wat Jeong nu weer uitspookt – zijn personage veinst een verpleegkundige te zijn, inclusief uniform, omdat Kim niet wil dat Collin weet dat hij een hoge pief is bij de CIA.

De dynamiek tussen Jeong en Bautista is zeer vermakelijk. Bautista zet nu al enkele jaren multidimensionale, fijne, gelaagde personages neer die haaks staan op zijn voorkomen als spierbundel. Als hij spreekt, fluistert hij bijna. Dat maakt de band van zijn personage met die van Coleman nóg smeuïger, omdat zij hem juist voortdurend streng toeschreeuwt – Sophie vindt het maar niets dat JJ haar klasgenoten in het gareel moet houden. Ditmaal zijn er eveneens weer grappige bijrollen van Kristen Schaal en Craig Robinson (als JJ’s collega’s); Flula Borg (bekend van zijn onnozele optredens bij de show van Conan O’Brien) en Anna Faris spelen de bad guys.

Veel heeft de plot niet om het lijf. En de stereotypes over het Vaticaan, Italiaanse soldaten en zijdelings van vluchtelingen in Rwanda moet je maar voor lief nemen. My Spy: The Eternal City is vooral bedoeld om te vermaken, en daar slaagt de komische actiethriller zonder meer in.