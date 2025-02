My Life Is Murder: vierde seizoen gaat in februari van start bij BBC First

Het vierde seizoen van My Life Is Murder gaat dinsdag 25 februari in première op BBC First. De misdaadserie volgt oud-rechercheur Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess), die inmiddels woonachtig is in het Nieuw-Zeelandse Auckland, waar ze zich als privédetective nog altijd bemoeit met politiezaken. Dit seizoen ontrafelt ze weer een aantal nieuwe mysteries en wordt ze weer bijgestaan door onder meer tech-guru Madison (Ebony Vagulans), café-eigenaar Reuben (Joe Naufahu), haar broer Will (Martin Henderson) en rechercheur Harry (Rawiri Jobe). In de eerste aflevering van de reeks onderzoekt Alexa de verdachte dood van een oude vrouw die haar hele fortuin heeft nagelaten aan haar kat. Later in het seizoen onderzoekt ze nog onder meer de moord op een strenge tenniscoach, de dood van een makelaar in een vervloekt huis en een ballerina die werd doodgeschoten met een pijl. De reeks bestaat uit acht afleveringen.