My Lady Jane S01E0103: Alternatieve geschiedenis, snufje magie

Het was geen pretje om een echtgenote van koning Henry VIII te zijn. Henry ging door vrouwen heen als zakdoekjes, waarbij je als ex blij mocht zijn wanneer je bij de scheiding niet ook je hoofd verloor. Maar weinig vrouwelijke Engelse royalty heeft het zo slecht getroffen als Lady Jane Grey, die tegen haar wil werd uitgehuwelijkt én uitgeroepen tot koningin. Na negen dagen moest ze de troon alweer opgeven, om een jaar later te worden onthoofd.

Maar wat, zo vraagt de verteller (Oliver Chris) van My Lady Jane zich af, als het toch anders was gelopen?

Het begin volgt nog wel het oorspronkelijke verhaal: de eigenzinnige Lady Jane (Emily Bader) wordt uitgehuwelijkt aan een man die ze nooit eerder heeft gezien. Maar Jane is niet van plan een passieve pion te zijn in de politieke plannetjes van haar moeder (Anna Chancellor, The Hour) en toekomstige schoonpapa (Rob Brydon, The Trip). Janes ideale toekomst is er eentje zonder man, zelfs een uitermate knappe man zoals de vreemdeling (Edward Bluemel) die ze op een avond in een bar ontmoet. Maar het lot, een snufje magie en koning Edward (Jordan Peters) beslissen anders.