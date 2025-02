My Family S01E01: fris, ondanks de zwaarmoedigheid

De Italiaanse dramaserie My Family (Storia della mia famiglia) oogt in de openingsscène nog als een Italiaanse variant op How I Met Your Mother. Met de Romeinse Fausto (Eduardo Scarpetta) die in de voice-over even snel uiteenzet hoe zijn familie eruitziet. Even later schakelt hij terug naar ruim tien jaar geleden, toen hij de moeder van zijn twee zoons leerde kennen. Al die dwarsverbanden zijn echter belangrijk omdat Fausto terminaal ziek is. Hij is naarstig bezig met zijn nalatenschap. Zo is hij gescheiden van zijn echtgenote en wil hij dat zijn kinderen elders worden ondergebracht.