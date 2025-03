Mussolini: Son of the Century S01E01: bloedserieuze klucht SkyShowtime , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Luca Marinelli zet een opzienbarende rol neer als de Italiaanse dictator, in eigenzinnige en trefzekere dramareeks geregisseerd door Joe Wright.

Als een soort schimmige vampier schuifelt de Italiaanse acteur Luca Marinelli (zie ook zijn rol in het intrigerende Martin Eden, 2019) in Mussolini: Son of the Century (M - Il Figlio del Secolo) door het beeld. Marinelli geeft gestalte aan de beruchte fascist Benito Mussolini. Een man vol ideeën, die in 1919, een jaar na de Eerste Wereldoorlog, probeert de macht op te eisen. Marinelli, die in de make-up is getransformeerd tot ‘Il Duce’, praat en kijkt regelmatig naar de camera. Dat sorteert een trefzeker theatraal effect, alsof Mussolini de kijker mee wil nemen in de machinaties van zijn psyche.

Regisseur Joe Wright (Atonement, 2007) doet iets soortgelijks: hij toont in zijn nieuwste wapenfeit hoe een vastberaden man een land kan ruïneren. Wright giet de levensgang van Mussolini in de vorm van een klucht. Je zou Mussolini: Son of the Century bloedserieuze satire kunnen noemen. De speeches die de dictator in spé geeft ogen en klinken lachwekkend, maar hebben ook iets omineus. Marinelli zet de hoofdpersoon neer als een fellinesk wezen; een narcist die zichzelf adoreert. Ondertussen toont Wright ook archiefbeelden uit de vorige eeuw. Misschien wel om te onderschrijven: dit is echt gebeurd.

© SkyShowtime

In 1919 kwamen soldaten gehavend en met een lege portemonnee terug van het slagveld. Ze waren zeer ontvankelijk voor demagogen zoals Mussolini. Hij beloofde ze gouden bergen. Maar in de serie is ook te zien dat de fascist eigenlijk een allesbehalve eenduidige ideologie aanhing. Mussolini deinde mee met wat zijn aanhangers van hem verlangden. Het zal niet zonder reden zijn dat Wright deze serie, gebaseerd op een Italiaanse bestseller uit 2018, nu, in deze roerige tijden, heeft gemaakt.