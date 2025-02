Murdoch Mysteries S15E01: een veelvoud aan verhaalwendingen

© BBC

Terwijl detective Murdoch in Montréal bivakkeert, passeren in Toronto een rituele begrafenis, een kidnapping en een hersenoperatie de revue.

Het veertiende seizoen van het Canadese misdaaddrama Murdoch Mysteries eindigde zoals gewoonlijk met een cliffhanger. Aan het begin van het vijftiende seizoen wordt een keur aan wendingen naar de kijker gekatapulteerd. In Toronto werkt rechercheur Watts (Daniel Maslany) aan een eigenaardige moordzaak: Jack Larkin (Morgan David Jones) zou zijn Japanse vrouw hebben vermoord. In de tuin van het huis van het echtpaar treft Watts een rituele begrafenis aan, bijgewoond door Hakuri (Peter Shinkoda) en Yua Nakamura (Zoe Doyle).

Zoals wel vaker in Murdoch Mysteries fungeert zo’n zaak als een manier om de kijker kennis te laten maken met de geschiedenis van een land in wording. Met nieuwkomers, zoals Japanners, die zich aan het begin van de twintigste eeuw in Canada vestigen, samen met hun rituele gebruiken.

Detective Murdoch (Yannick Bisson) is intussen in zijn zoektocht naar zijn zoon Harry naar Montréal afgereisd. Hij ontdekte vorig seizoen überhaupt pas dat hij een zoon had, en probeert Harry en zijn moeder op te sporen, maar belandt niet geheel onverwachts weer in een intrige – iets met een huurmoordenaar.

In Toronto bereidt Murdochs echtgenote Julia Ogden (Hélène Joy) een belangrijke breinoperatie voor, is George Crabtree (Jonny Harris) gegijzeld door de maniakale tweeling die we al in het dertiende seizoen zagen (die zijn verloofde heeft gekidnapt), en wordt hoofdinspecteur Brackenreid (Thomas Craig) geconfronteerd met een bloederige daad van zijn zoon.

Het valt te hopen dat al deze ontwikkelingen ook leiden tot bevredigende resoluties. Als dat het geval is, mag je de openingsaflevering van het vijftiende seizoen beschouwen als buitengewoon ambitieus. En dat er iets minder focus ligt op Murdoch, en bijvoorbeeld iets meer op Watts, werkt verfrissend. Watts neemt als jonge(re) rechercheur ook andere denkbeelden over de wereld mee in zijn vak.