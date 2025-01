Murdoch Mysteries S13E01: vastberaden feministen aan het roer

© BBC Studios

In het Toronto van 1907 wordt een bijeenkomst van vrouwen die strijden voor gelijk stemrecht opgeschrikt door een bomaanslag.

Afleveringen van Murdoch Mysteries staan steevast in het teken van de moderniteit en/of de emancipatie. Het dertiende seizoen speelt zich af in 1907, de tijd van de suffragette-beweging. Daar maakt chirurg Julia Ogden (Hélène Joy) natuurlijk deel van uit, dat was al in eerdere seizoenen te zien. Dat ging niettemin in die tijd niet zonder risico. Een bijeenkomst in Toronto, waar vrouwen gelijk stemrecht eisen, wordt opgeschrikt door een bomaanslag waarbij een man en een vrouw om het leven komen. Rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson), Ogdens echtgenoot, verdenkt een bekende vrouwenhater van de daad. Een man die wil voorkomen ‘dat de natuurlijke orde wordt verstoord’.

Een van de organisatoren van de vrouwenbijeenkomsten is Ogdens vakgenoot Katherine Talbot (Claire Goose), die zich niet laat intimideren. Ze gaat gewoon verder met haar werk, ook al vinden sommige mannen dat provocerend. ‘Elke beweging heeft een martelaar nodig’, zegt ze plechtstatig tegen Ogden. En de vrouwen kunnen sowieso op veel weerstand rekenen. Grappig genoeg hebben ze in deze aflevering Murdoch en zijn mannen niet nodig om zich kranig tegen de opstandige vrouwenhaters te weren. Dat is goed bedacht. Evenals de ontmaskering van de uiteindelijke dader. Saillant is dat de makers toch weer iets van een uitvinding in de aflevering hebben geïntegreerd.

Ogden komt erachter dat de aanslag is gepleegd met een zogeheten Orsini-bom, een soort handgranaat die in 1858 werd uitgevonden door de Italiaanse revolutionair Felice Orsini. Alsof de makers daarmee willen zeggen: het voortschrijden van de tijd gaat niet alleen gepaard met mooie zaken, zoals vrouwelijke verworvenheden. Ook de ontwikkeling van wapentuig gaat door – een omineuze knipoog naar de tijd van nu, waarin drones, de gruwelijke noviteit van nu, massaal worden ingezet in oorlogsgebieden.