Murdoch Mysteries S12E01: moderne architectuur én een magnetron avant là lettre

© BBC Studios / CBC Television

Zoals gewoonlijk overschaduwen fascinerende uitvindingen het moordmysterie, in onderhoudend misdaaddrama.

Het is 1906 en rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) betrekt met zijn echtgenote Julia Ogden (Hélène Joy) een nieuwe woning in Toronto. Het huis is ontworpen door niemand minder dan de wereldberoemde architect Frank Lloyd Wright (Aaron Poole). In werkelijkheid ontwierp Wright nooit bouwwerken in de Canadese metropool. Maar het is wél een goed excuus om weer zoals gewoonlijk de focus te leggen op historische technische innovaties. Want Wright bouwde namelijk woningen die goeddeels bestonden uit open ruimten, met stevige muren die deze nieuwe constructie moesten dragen.

Tijdens een soiree in de nieuwe Murdoch-residentie merkt politiechef Thomas Brackenreid (Thomas Craig) op dat hij er nog wel aan moet wennen, zo’n woning die niet is verkamerd. En ook Murdoch voelt zich nog niet senang in het huis, onder meer omdat Wright er voortdurend en zonder aankondiging rondleidingen geeft. Dat tijdens het feestje een man ontploft in de nieuwe aardappelkookmachine van de politieagent, helpt ook niet mee. Het blijkt een rivaal van Wright. Zou de architect de dader zijn?

Saillant is dat die aardappelkookmachine eigenlijk gewoon een (grote) magnetron avant la lettre is. Murdoch omschrijft namelijk dat hij op zoek is naar een apparaat dat een aardappel van alle kanten gelijkmatig gaart.

© BBC Studios / CBC Television

Naast de moderne architectuur en de culinaire uitvinding passeren ook andere noviteiten de revue. Murdochs collega George Crabtree (Jonny Harris) is op zoek naar een vrouw en schakelt een soort datingservice in. Een mevrouw komt met een stapel foto’s het politiebureau in gelopen. Maar daar moet Crabtree niets van hebben: hij kan toch niet alleen op uiterlijk selecteren? Zo’n passage is natuurlijk een koddige knipoog naar de dating-apps van nu.

Je kijkt Murdoch Mysteries dan ook niet per se voor de moordzaak, maar voor alle fascinerende elementen die de makers eromheen tonen.