Murdoch Mysteries S11E01: intrigerende reflecties op het heden

Het is 1905 en rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) wordt verdacht van moord. Nadat aan het einde van het tiende seizoen het stoffelijk overschot van een danseres bij hem in bed werd ontdekt, is hij achter slot en grendel gezet. Ondertussen is het politiebureau overgenomen door de corrupte politicus Franklin Williams (Robin Dunne), die Penelope Marsh (Tamzin Outhwaite) heeft aangesteld om namens hem toezicht te houden op Murdochs collega’s. Want Williams wil niet dat men dieper in de zaak gaat graven. Logisch: Murdoch is in een valstrik gelopen. Hij is uiteraard onschuldig.