Murdoch Mysteries S10E01: meer dan alleen een moordmysterie

Aan het begin van het tiende seizoen komt een moordslachtoffer uit de lucht vallen.

Rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) en zijn echtgenote, dokter Julia Ogden (Hélène Joy), belanden aan het begin van het tiende seizoen van Murdoch Mysteries op een debutantenbal dat in Toronto in het Grand Hotel wordt georganiseerd. Ze zijn uitgenodigd door een Londense vriendin van Ogden, die tijdens de avond, zoals dat vroeger ging onder de aristocratie, haar dochter aan de vrijgezelle mannen presenteert. De subtekst? Ze is, onder goede voorwaarden, beschikbaar. Maar voordat het evenement echt van start gaat, worden de bezoekers verrast. Een andere jonge debutante valt levenloos en in een bloederige staat door het plafond heen op de dansvloer.

Ze was op de zolder boven de ballroom iets aan het bekokstoven. En een gewilde vrijgezel speelt een wezenlijke rol in dit intrige. Er wordt flink om hem gestreden. Saillant aan de aflevering is daarnaast dat een collega van Murdoch per abuis telkens prullenbakken op het politiebureau in brand zet met zijn ogenschijnlijk uitgedoofde sigaren. De aflevering heet ook Great Balls of Fire en speelt zich af in de opmaat naar de grote brand van Toronto in 1904. Het Canadese televisiedrama loopt in die zin nog steeds synchroon met belangrijke historische gebeurtenissen.

En zoals gewoonlijk introduceren de makers ook andere noviteiten. Ditmaal niet in de vorm van een uitvinding, maar in de vorm van een nog onontdekte, of niet gedefinieerde, psychische aandoening. Ogden probeert na vorig seizoen, toen ze bijna werd vermoord door een patiënt, haar leven met Murdoch weer op te pakken, maar lijdt evident aan posttraumatische stressstoornis. Die term bestond aan het begin van de vorige eeuw echter nog niet. Maar de aandoening bestond logischerwijs wel. Het is in die zin interessant hoe de makers elk seizoen weer thema’s van nu en thema’s van toen met elkaar weten te verbinden. Murdoch Mysteries is traditiegetrouw meer dan uitsluitend een moordmysterie.