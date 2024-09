Murdoch Mysteries S09E01: persoonsverwisselingen en een steekpartij

© BBC

Aan het begin van het negende seizoen wordt prijsgegeven of agent George Crabtree daadwerkelijk een moordenaar is.

Een soldaat doet zich voor als een overleden bataljonsgenoot en in de gevangenis waar politieagent George Crabtree (Jonny Harris) zijn straf uitzit vindt een steekpartij plaats. Uiteraard zijn deze twee zaken aan elkaar gerelateerd. In Murdoch Mysteries wordt niets aan het toeval overgelaten en de reeks moet het soms ook hebben van opzichtige toevalligheden.

Eind vorig seizoen werd Crabtree veroordeeld voor de moord op de echtgenoot van de vrouw (Tamara Hope speelde Edna Brooks) op wie hij een oogje heeft. Je zou die daad kunnen scharen onder de noemer ‘ietwat sympathiek’, omdat het slachtoffer in kwestie losse handjes had. Tegelijkertijd is Crabtree één van de meest goedmoedige personages uit Murdoch Mysteries, en zetten veel kijkers terecht hun vraagtekens bij de veroordeling: Crabtree is vast onschuldig.

Aan het begin van het negende deel blijkt door vernuftig onderzoek van Crabtree en zijn collega, rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson), dat iemand anders verantwoordelijk is voor de moord. Dat is geen verrassing, in tegenstelling tot de uiteindelijke ontmaskering van de dader. Opvallend genoeg gaat de plot ditmaal niet over nieuwe uitvindingen en technische innovatie. Maar wel een beetje over feminisme, aangezien dokter Julia Ogden (Hélène Joy), Murdochs echtgenote, haar man voortdurend voorziet van cruciale analyses. Het zou fijn zijn als zij in de rest van het seizoen nog meer ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

De achilleshiel van de openingsaflevering heeft in zekere zin te maken met de zoektocht naar een juweel. Inhaligheid is een wel erg makkelijke manier om personages ergens toe te bewegen. Daarom is Crabtree ook zo’n fijn personage, dat niet gedreven wordt door hebzucht, maar door idealisme.