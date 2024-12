Murdoch Mysteries: dertiende seizoen gaat in januari van start bij BBC First

Het dertiende seizoen van Murdoch Mysteries gaat op maandag 13 januari in première bij BBC First. Het historische misdaaddrama speelt zich af in Toronto en draait om de perikelen van rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) en zijn team. In de nieuwe reeks gebruikt Murdoch weer allerlei innovaties die moeten gaan helpen bij hun onderzoeken, zoals de 'searchizer'; een apparaat dat gezichtskenmerken kan meten en vergelijken met informatie uit politiearchieven. Het team krijgt ook versterking van agent Robert Parker (Marc Senior), een ex-Pinkerton die ooit een moordzaak waarbij hij zelf verdachte was hielp op te lossen. Ondertussen heeft Julia Ogden (Hélène Joy) zich gevestigd in haar rol als fulltime chirurg in Toronto Mercy Hospital, waar ze verrast wordt door de aandacht van collega Dr. Andrew Dixon (Sebastian Pigott). George Crabtree's (Jonny Harris) wordt door zijn nieuwe vriendin, advocate Effie Newsome (Clare McConnell), aangemoedigd om zijn manuscript naar uitgevers te sturen.