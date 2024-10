Murder Mindfully (Achtsam Morden) S01E1-02: vleugjes Fargo, Dexter en American Psycho

De uiterst intelligente strafpleiter Björn Diemel (Tom Schilling uit Werk ohne Autor, 2018) verdient zijn geld met het bijstaan van notoire beroepscriminelen uit de drugswereld. Hij heeft zijn vermogen opgebouwd met witgewassen biljetten en heeft geen last van scrupules. Hij lijdt wel onder de drukte, die hem stress oplevert. En ook zijn huwelijk met Katharina (Emily Cox) staat op springen. Als Björn de verjaardag van zijn dochtertje Emily (Pamuk Pilavci) mist, is de maat vol. Kan hij niet eens op bezoek bij een goeroe voor een cursus mindfulness?

Zodoende belandt de gladjakker bij een zweverig type dat hem instrueert hoe hij met een bepaalde techniek in tijden van nood beter kan ademhalen. Björn moet soms even een stapje terug doen en zijn prioriteiten beter schikken. Niettemin kan hij deze tips goed gebruiken in zijn omgang met maffiabaas Dragan Sergowicz (Sascha Alexander Gersak). Sergowicz vraagt allerlei onredelijke dingen van zijn advocaat. Als hij een moord pleegt, moet Björn ervoor zorgen dat hij kan onderduiken.

De mindfulness die Björn moet tentoonspreiden slaat op een gegeven moment om in psychopathische handelingen. Dat is in de openingsscène al te zien. Terwijl de hoofdpersoon verkondigt ‘geen gewelddadige gast’ te zijn, is hij druk in de weer met een houtversnipperaar die het scherm rood kleurt. Dit alles doet denken aan Dexter, Fargo en American Psycho. Televisieseries en films die met een komische toon de kijker een ijzige, berekende moordenaar voorschotelen.