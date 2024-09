Mr. McMahon S01E01: terug naar de worstelmanie Netflix , Serie , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Docureeks over dubieuze promotor uit de showworstelwereld begint met onthullingen maar gaat daar nog niet op in, in ietwat onbevredigende openingsaflevering.

Aan het begin van de docureeks Mr. McMahon verschijnt het titelpersonage, de wereldberoemde promotor van showworstelen, in beeld, terwijl hij plaatsneemt op een stoel. Buiten beeld wordt hem gevraagd of hij voor de camera het achterste van zijn tong zal laten zien. Vince McMahon gniffelt. Hij heeft veel meegemaakt, maar kan lang niet alles met de kijker delen. Maar wat hij wel te vertellen heeft is semi-impactvol, zegt hij. Dan gaat de aflevering op pauze en verschijnt in beeld dat dit gesprek is opgenomen in 2021, drie jaar voordat bekend werd dat McMahon betrokken zou zijn bij een grote zaak die draait om vrouwenmisbruik en -handel.

De makers zetten vervolgens uiteen dat ze voor deze onthulling al honderd uur aan interviews hadden, met niet alleen McMahon als uithangbord van de WWE (World Wrestling Entertainment), maar ook met oudgedienden als The Rock en Hulk Hogan. Het grootste deel van Mr. McMahon bestaat uit dit beeldmateriaal. Is dat niet nogal teleurstellend? Om zo’n reeks te beginnen met de mededeling dat bepaalde sleutelfiguren wellicht niet ná deze grote onthulling aan de tand zijn gevoeld? Tegelijkertijd draait de serie niet uitsluitend om de schandalen, maar ook om de opkomst van showworstelen in Amerika en hoe de sport mainstream werd, onder meer dankzij MTV.

Dat aspect is onmiskenbaar interessant. McMahon wordt in Mr. McMahon neergezet als een profiteur en opportunist met een talent voor zakendoen. Hij wist precies wat het publiek wilde en bouwde een fortuin op. Oud-worstelaars beamen voor de camera deze mythe rondom de promotor. Maar die boodschap correleert niet met wat de makers ogenschijnlijk eerder wilden doen: McMahon ontmaskeren. Dat gebeurt evenwel misschien in de volgende afleveringen. Het is voor de kijker überhaupt belangrijk dat er iets van een affiniteit is met de worstelmanie uit de jaren negentig. Zo boeiend is deze documentairereeks ook weer niet, zeker niet voor de kijker die niet warm loopt voor branie in de ring.