Mr Bigstuff S01E01: een pathetische Danny Dyer

Het is misschien flauw om te stellen, maar acteur Danny Dyer (Eastenders) lijkt in Mr Bigstuff een karikatuur van zichzelf te spelen. Dyer geeft gestalte aan Lee, een kruimeldief die het vrij normaal vindt om tijdens een autorit een tray bier te drinken terwijl hij de ene na de andere sigaret opsteekt. Van Dyer is bekend dat hij al jarenlang met alcoholproblemen kampt en dat hij in het weekend niet vies is van een fiks portie fastfood. Lee oogt in die zin als zijn ongeschoren, viezige alter ego. En deze kwelgeest komt na acht jaar uit beeld te zijn geweest weer in het leven van zijn broer Glen (Ryan Sampson is tevens showrunner).