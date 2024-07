Mr Bigstuff: komische serie met Danny Dyer komt naar SkyShowtime

De Britse komedie Mr Bigstuff is in Nederland binnenkort te zien bij SkyShowtime: de eerste drie (van de zes) afleveringen zijn vanaf vrijdag 2 augustus te streamen en vervolgens verschijnen er wekelijks nieuwe episodes. Acteur en presentator Danny Dyer, die door zijn imago vaak getypecast wordt als ruige en ruwe personages, laat in Mr Bigstuff voor het eerst zijn komische kant zien in een tv-serie. Het verhaal draait om Glen (Ryan Sampson), een gespannen tapijtverkoper die een lekker rustig leven heeft opgebouwd met zijn verloofde Kirsty (Harriet Webb). Dat leven neemt een onverwachte wending als zijn van hem vervreemde broer Lee (Dyer) plots voor de deur staat met een koektrommel gevuld met de as van hun vader. Lee is op de vlucht voor zijn verleden en trekt noodgedwongen in bij het stel, waarna hun ideale leven zich sneller begint te ontrafelen dan een goedkoop tapijt. De serie werd bedacht en geschreven door Sampson zelf.