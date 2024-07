Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa: een krachtige Nepalese avonturier Netflix , Film , Recensie , Documentaire • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Documentairemaker Lucy Walker portretteert de vrouw die maar liefst tien keer de Mount Everest wist te bedwingen.

Ze wilde ‘iemand zijn’ en haar twee dochters leren ‘om dapper te zijn’. De Nepalese Lhakpa Sherpa (1973), in 2000 de eerste vrouw uit haar land die de Mount Everest bedwingt, vertelt in Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa over haar diepe dalen en hoge pieken. Sherpa komt uit een milieu waarin uithuwelijking vanzelfsprekend is, maar ze weigert een gearrangeerd huwelijk. Ze kiest voor zichzelf. Ook is het niet vanzelfsprekend dat jonge vrouwen naar school gaan en dus besluit de bergbeklimster zichzelf dan maar op te leiden. Documentairemaker Lucy Walker steekt niet onder stoelen of banken dat we hier te maken hebben met een zeer krachtige vrouw.

En Sherpa is zonder twijfel een interessant onderwerp voor een film. Neem alleen al de cadans waarmee ze haar vastberaden zinnen uitspreekt. En haar poëzie: ‘Ik wilde de hemel, de maan en de zonsopkomst kunnen aanraken.’ Tegelijkertijd erkent ze ook haar nietigheid; de nietigheid van de mens. Daar zit ook iets van Nepalese spiritualiteit in die Walker spijtig genoeg niet verder uitdiept. Op een scène na, waarin in de montage wordt gesimuleerd hoe Sherpa in onbewuste staat als een vogel langs allerlei sleutelmomenten uit haar leven vliegt.

© Netflix

Het was in die zin interessant geweest om de vorm van de film meer te spiegelen aan de wijze waarop Sherpa haar leven en omgeving beziet. Dat had een meer esoterische film opgeleverd die wellicht iets minder toegankelijk van aard zou zijn. Hoewel je de kijker ook niet mag onderschatten. Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa is niettemin een prima film, maar had wel iets meer mogen prikkelen.